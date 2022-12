2. Handball-Bundesliga Dormagener Nachwuchs heiß begehrt

In Essen sollte das neue Trio vom Höhenberg helfen, einige schwerwiegende Abgänge im Sommer zu kompensieren. Zunächst tat sich der Traditionsverein unter dem vom Co- zum Cheftrainer aufgestiegenen Ex-Nationalspieler Michael Hegemann schwer, in der neuen Konstellation konstant Leistung abzurufen. Doch nach einem überaus durchwachsenen Start bekamen die Essener nach der knappen Niederlage in Balingen die Kurve und fuhren in der folgenden acht Spielen sechs Siege ein, am Mittwoch gab’s eine knappe 20:21-Niederlage in Dresden. Dormagens Trainer Matthias Flohr wundert es nicht, dass die Essener mittlerweile so gut funktionieren. „Michael Hegemann leistet ganz tolle Arbeit. Und trotz der Abgänge im Sommer hat Essen auf den Schlüsselpositionen immer noch richtig viel Qualität“, erklärt Flohr. Dass sich Essen zudem im Talentschuppen seines neuen Arbeitgebers bedient hat, sieht er als neuerliche Auszeichnung für die Jugendförderung in Dormagen.