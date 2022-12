Frauen-Handball – Regionalliga Adler empfangen einen unberechenbaren Gegner

HSG Adler-Haan – HSV Überruhr (Frauen). Nach der Absage des SV Wipperfürth im Kreispokal und dem krankheitsbedingt verlegten Meisterschaftsspiel gegen Aufstiegsfavorit HC Gelpe/Strombach haben die HSG-Handballerinnen endlich wieder ein Pflichtspiel. Die Mannschaft von Trainer André Wernicke empfängt in der letzten Partie des Jahres am Sonntag (16 Uhr) den HSV Überruhr in der Sporthalle des Theodor-Heuss-Gymnasiums in Haan.