Kultur in Dormagen Kammerchor verzaubert Zuhörer

Es muss nicht immer das Weihnachtoratorium von Johann Sebastian Bach sein, auch wenn den meisten in diesen Tagen der Sinn danach steht. Ganz anders und in vielem doch so ähnlich ist die Konzeption des österreichischen Komponisten Herzogenberg. Am Vorabend des vierten Advent stand sein ganz besonderes Kirchenoratorium an. Innovatives sei bei diesem Kirchenmusiker des 19. Jahrhunderts nicht zu erwarten, ließ Chormitglied Gerd Keuenhof im Programmheft wissen.