Eishockey-Regionalliga Neusser EV möchte Schwung gegen Lauterbach mitnehmen

So konnte er gegen die Neuwieder Bären gewinnen und mit dem Tabellenführer aus Ratingen mithalten, allerdings fing er sich auch Niederlagen beim Schlusslicht Bergisch Gladbach und im ersten Aufeinandertreffen der Saison in Neuss (1:5) ein. Besonders auswärts hakt es bei den Luchsen mit vier Punkten aus fünf Partien noch. Zu Hause dagegen läuft es besser, so gewann Lauterbach das zweite Spiel gegen die Quirinusstädter vor heimischem Publikum mit 6:1. NEV-Trainer Geisler ist sich der gegnerischen Qualität bewusst: „Lauterbach verfügt über eine gelungene Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern.“ Für das Spiel plant er bisher mit 15 Feldpielern, Jonas Herz fällt sicher aus, beim angeschlagenen Mika Horrix ist ein Einsatz unwahrscheinlich. Darüber hinaus hätte der NEV am Sonntag eigentlich in Wiehl gespielt, aufgrund von zahlreichen Ausfällen beim TuS wird das Spiel jedoch am 15. Januar 2023 nachgeholt.