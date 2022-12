Initiative des Stadtsportverbands Fünf Neuzugänge für die Neusser „Wall of Fame“

Den 16 ersten Prominenten aus dem Neusser Sportgeschehen aus dem aus dem Jubiläumsjahr folgen nun Agnes Werhahn (RSV Grimlinghausen, Voltigieren), Anne Dickmann (Neusser Ruderverein), Sebastian Draguhn (HTC SW Neuss, Hockey) sowie die verstorbenen Jakob Koch (Ringen) und Karl Bongers (Neusser Schwimmverein). „Die Auswahl ist eine sehr gute und runde Mischung aus verdienten SportlerInnen, TrainerInnen und FunktionärInnen, die bahnbrechende Beiträge für den Neusser Sport geleistet haben“, erklärt SSV-Vorsitzender Meinolf Sprink und würdigt damit die Auswahl des Beirates. Die Auserwählten sollen bei der nächsten Sportlerehrung der Stadt Neuss im alten Ratssaal im Frühjahr 2023 offiziell vorgestellt und mit ihren Erinnerungsstelen ausgezeichnet werden. Bezüglich des Standortes der Großstelen für die „Wall of Fame“ am Neusser Hamtorplatz ist auch eine positive Entwicklung absehbar. „Die Genehmigungen und vorsorglichen Bohrungen haben sich etwas hingezogen. Wir arbeiten gerade am Gestattungsvertrag mit der Stadtverwaltung“, sagt Meinolf Sprink. Der SSV Neuss hofft, die Großstelen in der ersten Jahreshälfte 2023 endgültig aufbauen zu können.