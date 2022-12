Basketball Elephants melden Comeback von wichtigem Spieler

„Wir haben die ganze Saison über die Grundeinstellung, dass wir jeder Mannschaft mit Respekt begegnen. Aber wir sollten schon die Qualität und den Anspruch haben, dort zu gewinnen“, erklärt Pfüller. Der Coach sollte das gut einschätzen können. Er kennt den einen oder anderen Spieler des Gegners, einer von ihnen war sogar schon mal zum Probetraining in Grevenbroich und wäre um ein Haar auch dort gelandet. Hinzu kommt, dass der Tabellenführer nahezu seine komplette Qualität zur Verfügung hat. Zwar muss Jonathan Broer wegen einer Erkältung passen, dafür hat sich Shooting Guard Marc Raß nach langer Leidenszeit wieder einsatzbereit gemeldet. Er hatte sich einen Muskelbündelriss zugezogen, aber schon seit einiger Zeit an seinem Comeback gearbeitet. Dass er gegen Sechtem wieder seine ersten Minuten sammelt, ist auch wichtig mit Blick auf das erste Spiel im neuen Jahr. Am 14. Januar steht daheim gleich das Topspiel gegen die aktuell ebenfalls noch ungeschlagenen RheinStars Köln II an. Elephants Lokalrivale TG Stürzelberg schloss übrigens schon am Donnerstag das Jahr mit einer 52:69-Niederlage bei der TG Düsseldorf ab.