Monheim Wasserschutzgebiet Aus für Bayer 04-Campus am Laacher Hof

In den vergangenen Monaten wurde Monheim – abseits der Öffentlichkeit – kurz vom Glanz der deutschen Bundesliga gestreift. Anlass waren die großen Grundstücksflächen am Laacher Hof, die dem Bayer-Konzern gehören. So kam die Fläche als potenzieller neuer Standort für Trainingsflächen von Bayer 04 und TSV Bayer 04 Leverkusen in Betracht. Durch die Baustelle für den Ausbau der A1 am westlichen Kreuz Leverkusen werden nämlich Teile der Trainingsflächen an der BayArena und insgesamt 1736 Stellplätze wegfallen, die sich zum Teil unter dem Brückenbauwerk befinden.