Weltcup in Dormagen US-Säbelteam im Finale fast unter sich

„Wir können nicht zaubern,“ brachte Vilmos Szabo das ernüchternde Ergebnis aus Sicht des Deutschen Fechterbundes – Tiziana Nitschmann (FC Würth Künzelsau) gelang als Elfte die beste Platzierung, die hoch gehandelte EM-Dritte Felice Herbon (TSV Bayer Dormagen) musste nach einer 9:15-Niederlage gegen die zweitplatzierte Japanerin Yunia Kaneko in der Runde der besten 32 die Segel streichen – in gewohnter Prägnanz auf den Punkt. Der Säbel-Bundestrainer, aus dessen „goldener Generation“ die früheren „Preis der Chemiestadt“-Sieger Nicolas Limbach und Richard Hübers das Geschehen von der Tribüne aus verfolgten, weiß auch den Grund, warum der deutsche Fecht-Nachwuchs nach zweijähriger Pandemie-Pause den Anschluss zu verlieren droht: „Die internationale Spitze ist in der Zwischenzeit viel breiter geworden. Da mischen Länder mit, die vor ein paar Jahren froh waren, wenn sie überhaupt mal bei einem Weltcup-Turnier vertreten waren.“ Wobei in den wegen ihrer nationalen Meisterschaften unabkömmlichen Ungarn sowie den wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine für internationale Wettkämpfe gesperrten Russen und Belarussen drei traditionell starke Fechtnationen in der mehr als 350 Namen umfassenden Starterliste fehlten. „Gar nicht auszudenken, wenn die auch noch dabei gewesen wären,“ sagte Szabo.