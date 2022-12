Schwimmen Großer Ansturm auf das Neusser Stadtbad

Aus dem Rhein-Kreis Neuss sind diesmal keine weiteren Teams gemeldet. In Person von Tobias van Aggelen startet diesmal der gerade frisch gekürte Deutsche Meister auf der kurzen Bahn über 200 Meter Freistil für die SG Neuss. Er wird im heimischen Stadtbad alle Freistilstrecken bis hin zu den 1500 Metern absolvieren. In Aaron Schmidt hat ein anderer Athlet hat schon sein Training auf die Deutschen Meisterschaften im kommenden Jahr ausgerichtet. Er geht dennoch insgesamt achtmal in Neuss an den Start. Für Silas Büssing steht in der kommenden Langbahnsaison neben dem Abitur die mögliche Qualifikation für die Jugend-EM im Fokus. Bei den Mädchen gilt das Augenmerk der Trainer und Zuschauer sicherlich auch Julia Znachowska (2005) und Maja Nova Klöcker (2005), die beide in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder Vereinsrekorde knackten.