An der ZDF-Torwand : Fynn Reiß fordert dem Fußballprofi alles ab

Neuss Der 18-Jährige tritt im Aktuellen Sportstudio gegen Andreas Luthe, Torwart beim 1. FC Union Berlin, an. Obwohl er in diesem Duell knapp den Kürzeren zieht, blickt er auf einen spannenden Tag zurück.

Am Samstag hatte Fynn Reiß seinen großen Tag. Der 18-Jährige trat beim Torwandschießen im ZDF-Sportstudio gegen Andreas Luthe, Torwart des Bundesligisten Union Berlin, an. Zwar unterlag der Büttgener seinem Gegner knapp, jedoch war alleine schon der Besuch im „Aktuellen Sportstudio“ für den jungen Fußballer aufregend.

Der Tag: Um 16 Uhr kam er im Hotel an, anschließend erfolgte ein kurzer Rundgang durch Mainz. Gegen 20.30 Uhr holte ein Taxi den zukünftigen Kicker des Landesligisten Holzheimer SG ab und brachte ihn auf den Lerchenberg, wo die Sendung produziert wird. „Da wir noch etwas Zeit hatten, durfte ich mir in einer kurzen Tour sogar das Gelände des ZDF anschauen“, erzählt er. „Im Anschluss daran wurde ich in den VIP-Bereich gebracht.“ Dort hielt er sich bis kurz vor Beginn der Sendung auf. Ein Buffet sorgte dafür, dass Reiß nicht hungrig zum Torwandschießen erschien. „Bevor es losging, durfte ich in einem Nebenraum zehn bis fünfzehn Minuten üben“, sagt der Kunstschütze des TuS Reuschenberg. „Dort bin ich auch Moderator Sven Voss und Andreas Luthe zum ersten Mal begegnet.“