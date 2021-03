Fußball : SV Bedburdyck/Gierath stellt Weichen

Chefcoach Jürgen Steins, Co-Trainer Helmut Neuroth und Torwarttrainer Daniel Hoff haben schon für die Saison 2021/2022 zugesagt. Niklas Fischel kehrt zurück.

Der mit vier Siegen aus fünf Spielen sehr gut in die Saison 2020/21 gestartete, vor der coronabedingten Saisonunterbrechung jedoch durch großes Verletzungspech zurückgeworfene SV Bedburdyck/Gierath bleibt auch in der kommenden Saison fast komplett zusammen. „Wir setzen auf allen Ebenen auf Kontinuität, wollen nicht viel am Kader machen und uns nur punktuell verstärken, weil wir großes Vertrauen in die Mannschaft haben“, sagt Alexander Plöcks, Sportlicher Leiter beim A-Kreisligisten.