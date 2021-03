Fußball : SV Germania Grefrath ist sich mit seinen Trainern schon einig

Chefcoach Stefan Schiffer hat ebenso zugesagt wie Co-Trainer Dennis Schaaf, Teammanager Daniel Cremer und Betreuer Philipp Hamacher.

Gang gleich, wie diese Runde nun zu Ende geht, der SV Germania Grefrath kann auch in der nächsten Saison auf das aktuelle Funktionsteam der in der Kreisliga B kickenden Erstvertretung bauen: Chefcoach Stefan Schiffer hat ebenso zugesagt wie Co-Trainer Dennis Schaaf, Teammanager Daniel Cremer und Betreuer Philipp Hamacher. Die Trainer gehen damit in ihre dritte Saison bei der Germania.