Fit Daheim : Training für Bauch und Po

Die Neuß-Grevenbroicher Zeitung und die TG Neuss geben in einer Serie Tipps, wie man daheim mit Alltagsgegenständen und dem eigenen Körpergewicht sein Wohlbefinden steigern und sich fit und gesund halten kann. Denn wegen der Corona-Krise können die meisten Vereinsangebote aktuell nicht stattfinden.

(NGZ) „Wenn es darum geht, einen strapazierfähigen und belastbaren Körper zu haben, kommen wir nicht um das Bauch- und Po-Training herum“, macht Personalcoach und Fitnesstrainer Florian Kock klar. Und er fragt: „Warum dann nicht einfach beides in einer Übung kombinieren?“ Einbeinige Hip Lifts mit Kniewegdrücken böten sich da hervorragend an, findet er und erklärt, wie es geht: „Leg’ Dich dazu auf den Rücken, stell’ die Füße auf und zieh’ ein Knie zur Brust an. Platziere beide Hände auf dem Knie und versuche, Dein Knie so fest Du kannst, von Dir wegzudrücken. So bald Du Deine Bauchmuskulatur spürst, hebst Du Deine Hüfte vom Boden ab. Gleichzeitig drückst Du weiterhin feste Dein Knie weg. Fünf bis zehn Wiederholungen pro Seite reichen aus.“