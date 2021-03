Basketball : Heidelberg erreicht mit Hilfe aus dem Rhein-Kreis Pokalfinale

Im Endspiel unterliegen Franziska Worthmann (Neuss) und Co-Trainer Chris Baum (Grevenbroich) mit den BasCats dem Topfavoriten Rutronik Stars Keltern mit 54:69.

Es hat nicht ganz gereicht für die Basketballerinnen des USC Heidelberg. Im Endspiel des in Keltern ausgetragenen Top4-Turniers um den DBBL-Pokal unterlag das Schlusslicht der Frauen-Bundesliga den gastgebenden Rutronik Stars mit 54:69 (Halbzeit 28:39). Von Enttäuschung jedoch keine Spur bei Chris Baum. Der Grevenbroicher, der bei den BasCats als Co-Trainer fast schon zum Inventar gehört, resümierte strahlend: „Für uns war es der absolute Höhepunkt, hier im Finale zu stehen und ein Highlight in der USC-Vereinsgeschichte. Wir haben gezeigt, was wir können. Natürlich haben den Spielerinnen die Knochen vom Vortag wehgetan, schließlich war es gegen Osnabrück knapper und anstrengender als für Keltern gegen Wasserburg. Aber bei so einem Finale vergisst man das.“