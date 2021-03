Corona-Lockdown : Fußballsaison am Niederrhein dürfte annulliert werden

Rhein-Kreis In der dritten Welle der Corona-Pandemie fährt die Politik den Amateursport wieder auf Null herunter. Damit wird es für die Fußballer in Nordrhein-Westfalen schier unmöglich, noch eine wertbare Saison auf die Beine zu stellen.

Da der komplette Amateursport wieder zurück auf Null gefahren wird, geraten die Kicker allmählich in Zeitnot, hatte der ursprüngliche Plan doch vorgesehen, die seit November unterbrochene Saison 2020/2021 Anfang Mai fortzusetzen, wenn ab dem 5. April Training in Mannschaftsstärke erlaubt sei. Auch der Vorstand im Fußballkreis 5 Grevenbroich/Neuss tagte zu Beginn dieser Woche und beschloss, am Dienstag, den 30. März eine Videokonferenz mit allen angeschlossenen Vereinen abzuhalten. Im Vorfeld stellte der Vorsitzende Dirk Gärtner indes schon einige Dinge klar: „Jeder, der einigermaßen vernünftig hineinschaut, muss erkennen, dass wir es unter diesen Bedingungen bis zum 30. Juni – und dann ist definitiv Schluss – nicht schaffen werden, auf genügend Spiele zu kommen.“ Zudem sei es nicht möglich, die Saison abzubrechen. „Das geben die Statuten nicht her. Wenn überhaupt, können wir die Saison nur annullieren, also ohne Auf- und Absteiger.“ Das wäre freilich nicht im Sinne der am Aufstieg in die Regionalliga interessierten Oberligisten. Nun. Das könnte den anderen Klubs herzlich egal sein, doch gibt Gärtner zu bedenken: „Die Entscheidung gilt für alle Teams – von der Oberliga bis zur Kreisliga C.“ Das Stimmungsbild ab Landesliga abwärts ist ziemlich eindeutig, weiß Gärtner, dem bereits ein Votum der am Niederrhein in acht Gruppen am Spielbetrieb teilnehmen Bezirksligisten vorliegt. „Die Tendenz geht klar Richtung Annullierung. Und diese Information werden wir auch an den Kreis weitergeben. Uns ist es wichtig, die Vereine mit ins Boot zu holen.“