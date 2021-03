Fußball : VfR 06 Neuss verpflichtet Timo Haep als Sportlichen Leiter

Sein erster Arbeitsauftrag beim Traditionsklub lautet: Gemeinsam mit Vorstand und Trainer den Kader für die kommende Saison zusammenzustellen.

Da ist sich Yildirim M. Yilmaz, Präsident des A-Kreisligisten VfR 06 Neuss, ganz sicher. Mit der Verpflichtung von Timo Haep als Sportlichen Leiter hat er er einen Volltreffer gelandet: „Er ist ein absoluter Teamplayer, hat in seiner Laufbahn wertvolle Erfahrungen sowohl im Senioren- als auch im Jugendbereich gesammelt.“ In der laufenden Saison saß der 30 Jahre alte Verwaltungsfachangestellte für zehn Spiele auf der Trainerbank des SC Kapellen (Kreisliga A), dessen B-Junioren er 2018/19 in der Niederrheinliga betreute.