Handball : Julian Köster trifft für seinen neuen Verein zum Sieg

Dormagen 38 Sekunden vor Schluss hämmerte der Ex-Dormagener den Ball zum 24:23 ins Netz des TV Hüttenberg. Der 21-Jährige gab sein Debüt für den VfL Gummersbach.

Der 21-Jährige war beim TSV Bayer Dormagen Ende Januar verabschiedet worden. Zu diesem Zeitpunkt arbeitete er am Höhenberg nach einem Meniskusriss und monatelanger Rehabilitation mit Macht an seinem Comeback. Ursprünglich war geplant, die Saison auch in Dormagen zu beenden, doch die Oberbergischen waren stark daran interessiert, den Vereinswechsel vorzuziehen. „Für seine Integration in die Mannschaft und in den Verein ist es besser, wenn er sofort zu uns kommt“, erklärt Gummersbachs von 2006 bis 2010 als Spieler am Höhenberg tätiger Geschäftsführer Christoph Schindler damals: „Darüber hinaus wird er für uns im Aufstiegskampf noch eine sehr wichtige Rolle einnehmen.“