Fußball : Der SCK ist noch nicht durch mit der Saison

In der Oberliga-Saison 2013/2014 kämpfte Burak Akarca (M.) mit dem TuS Bösinghoven (jetzt TSV Meerbusch) gegen den SV Uedesheim um Punkte. Foto: GaykR, Raiko (g10)

Kapellen Burak Akarca soll die Defensive des Fußball-Landesligisten verstärken, Manni Benske Vertrautes nach Kapellen zurückbringen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Sitterle

Am Dienstagabend steigt der SC Kapellen in die Vorbereitung auf die am 9. Februar mit der Partie beim SV Sonsbeck fortgesetzte Saison der Fußball-Landesliga (Gruppe 2) ein. Für Jörg Ferber ist es nach der Trennung von Coach Oliver Seibert unmittelbar vor dem Jahreswechsel der erste Einsatz in seiner (befristeten) Doppelfunktion als Trainer und Sportlicher Leiter. Für ihn ist klar: „Bis zu neuen Saison kommt definitiv ein neuer Trainer.“

Das Testspiel-Programm, das am Sonntag (15 Uhr) mit dem Match beim in der Parallelgruppe tätigen Landesligisten SC Düsseldorf-West beginnt, hatte noch Seibert zusammengestellt. Der 35-Jährige, dessen Zukunft als Trainer möglicherweise in einem der Nachwuchsleistungszentren eines Bundesligisten liegt, war, laut eigener Darstellung, von Bord gegangen, „weil es sportliche Entscheidungen gab, hinter denen ich nicht mehr stehen konnte.“ Die Verpflichtung von Burak Akarca war indes schon vor seinem Abgang eingetütet worden. Der erfahrene Defensivspezialist, der sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der Sechserposition eingesetzt werden kann, kommt vom Landesligisten SV Genc Osman Duisburg, für den er in dieser Spielzeit bis zur Winterpause 15 Partien bestritt. In Kapellen trifft er wieder auf Christos Pappas und Simon Kuschel, mit denen er bereits beim VfR Fischeln (Oberliga) in einem Team gestanden hatte. Weitere Station des beim MSV Duisburg ausgebildeten 28-Jährigen waren KFC Uerdingen (Regionalliga), MSV Duisburg II und TuS Bösinghoven (beide Oberliga). Mit etwas Wohlwollen passt der Türke sogar ins Konzept des SCK, den Kader vor allem mit Kickern aus dem Rhein-Kreis zu bestücken. „Er wohnt in Schiefbahn, ist also über die Schnellstraße in knapp 20 Minuten auf der Anlage“, sagt Ferber: „Das ist einer der Gründe, warum er zu uns gewechselt ist. Er hat ein kleines Kind, wollte sich den Stress, immer nach Duisburg zu fahren, ersparen.“ Verlassen hat die Mannschaft derweil neben David Balaban (VfL Jüchen/Garzweiler) der hinter Stammkeeper Nico Bayer kaum eingesetzte Patrik „Paco“ Pesch (berufliche Gründe). Weil guter Ersatz – besonders während der laufenden Saison – teuer ist „und wir nicht auf einem Goldtopf sitzen“ (Ferber), soll der als Torwart-Trainer ins Jupp-Breuer-Stadion zurückgekehrte Manni Benske in Burak Gürpinar und Maurice Wolff den eigenen Nachwuchs fit für die Landesliga machen. Jannik Schulte, nach fünf Monaten zurück aus den USA, hat sich inzwischen dem Ligarivalen Teutonia St. Tönis angeschlossen.

Info Manfred Benske kehrt zum SC Kapellen zurück Foto: lber Ein vertrautes Gesicht Klasse findet der Sportliche Leiter Jörg Ferber, dass er in seiner zweiten Funktion als Interimstrainer auf die Dienste von Manfred „Manni“ Benske bauen kann. Der Holzheimer ist als Torwart-Trainer zwar auch weiterhin bei den B-Kreisligisten Germania Grefrath und DJK Hoeningen im Einsatz, kümmert sich in Kapellen als Nachfolger von André Heier aber nun intensiv um Stammkeeper Nico Bayer sowie die aus der A-Jugend aufrückenden Burak Gürpinar und Maurice Wolff. Rückkehr Manni Benske war in diesem Amt für den SCK bereits bis 2012 unter Sven Schuchardt, Klaus Schütz/Michael Habermann und Markus Anfang tätig.