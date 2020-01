Eishockey : Jason Popek fehlt NEV an allen Ecken und Enden

Neuss Trotz guter Chancen gelingt dem Schlusslicht beim 0:6 in Herford der Ehrentreffer nicht.

Allerdings wies der beim Schlusslicht für die Pressearbeit zuständige Jörg Passmann darauf hin, „dass das Ergebnis den Spielverlauf nicht so ganz widerspiegelt.“ Denn vor rund 720 Zuschauern waren die Gäste durchaus nicht chancenlos, liefen mit dem Puck gleich dreimal alleine auf den von Kieren Vogel gehüteten Kasten der Ice Dragons zu. „Aber wenn Jason Popek nicht spielt, klingelt es vorne halt nicht“, stellte Passmann nüchtern fest. Der verletzte Torjäger aus Kanada wird wohl erst nach Ende der Hauptrunde am 19. Januar wieder voll ins Geschehen eingreifen. Der Tabellenzweite aus Ostwestfalen ist dagegen in der Offensive erstklassig bestückt. Beim 1:0 in der zehnten Minute spielten Killian Hutt und Gleb Berezovski ihren Teamkollegen Guillaume Naud frei, das 2:0 (12.) ging nach einem kapitalen Bock von Florian Fehr aufs Konto des Nachwuchsspielers Alexander Kraus (18). Danach dauerte es immerhin bis zur 28. Minute, ehe die Hausherren nachzulegen wussten: Damian Martin traf zum 3:0, kurz darauf sorgte Jörn Weikamp mit dem 4:0 (31.) für die Vorentscheidung.