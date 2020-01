Eishockey : Neusser EV verteidigt zu nachlässig

Neuss Zum Abschluss des Inter-Regio-Cups verliert der Eishockey-Regionalligist deutlich.

Zum Abschluss des sportlich relativ bedeutungslosen Inter-Regio-Cups setzte es für den Eishockey-Regionalligisten Neusser EV bei den Select 4-u Devils Nijmegen eine 3:10-Schlappe (0:4, 0:4, 3:2). Nach sechs Spielen belegen die Schützlinge von Trainer Daniel Benske damit unter zwölf Teams aus Deutschland, Belgien und den Niederlanden mit zwei Siegen und vier Niederlagen Platz neun. Allerdings können bis zum letzten Spieltag am 12. Januar sowohl die Dinslakener Kobras als auch der Herforder EV noch am NEV vorbeiziehen.

Im an der deutsch-niederländischen Grenze gelegenen Nijmegen erlaubten sich die Gäste einmal mehr zu viele Nachlässigkeiten in der Abwehr, so dass Pressewart Jörg Passmann nur dieses Fazit blieb: „Das war das schlechteste unserer sechs Spiele in diesem Wettbewerb.“