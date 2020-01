Leichtathletik : Klaus Mähner läuft in Wesel auf Platz sieben

Neuss Hülsken-Marathon feiert gelungenen Einstand.

(sit) Beim 1. Hülskens-Marathon rund um den Auesee in Wesel, dem erste Marathon im Neuen Jahr in Deutschland, landete Klaus Mähner von der Holzheimer SG in 3:28,07 Stunden auf dem 40. Platz im Gesamteinlauf. In der Altersklasse M50 bedeutete das den siebten Rang. „Mit 1438 Teilnehmern feierte das neu gegründete HADI-Team als Veranstalter bei bester Atmosphäre einen bemerkenswerten Einstand“, resümierte Leichathletik-Pressewart Michael Scheffler (HSG) zufrieden. Der Sieg ging an Sascha Hubbert in 2:48,32 Stunden, bei den Frauen war Katrin Ochs in 2:58.07 Stunden die Schnellste.