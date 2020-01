Kegeln : NWK Neuss startet mit Niederlagen in das Jahr

NWK Neuss startet mit Niederlagen in das Jahr

Neuss Der Zweitvertretung holt stark ersatzgeschwächt noch einen Punkt.

(sit) Am elften Spieltag der Oberliga gab es für die Sportkegler des NWK 05 Neuss bei der Auswärtsniederlage mit 2466:2785 Holz und 0:3 Punkten gegen den SK Meide Hilden nichts zu holen. Auf den schwer zu spielenden Bahnen kegelten: Guido Königs (710 Holz), Hans Hurtmanns (635), Friedel Pescher (572) und Herbert Königs (549). In der Kreisliga langte es für die von krankheisbedingten Ausfällen geplagte Zweitvertretung gegen die SG Aachen III beim 1935:2636 (1:2) immerhin zu einem Punkt in der Zusatzwertung. Es kegelten: Gerd Maaßen (666), Jürgen Voigt (637) und Christoph Wellemsen (632).