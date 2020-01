Kegeln : ESV Grevenbroich holt Sieg für Klassenverbleib

Grevenbroich Achim Druf sorgt mit 800 Holz für das beste Ergebnis.

(sit) Hellwach sind die Sportkegler des ESV Grevenbroich in das Sportjahr 2020 gestartet: In der Oberliga sicherte sich die Mannschaft um Achim Druf mit dem denkbar knappen 3049:3016-Erfolg (2:1) bei der Drittvertretung von GW Rösrath immens wichtige Punkte im Kampf um den Klassenverbleib. Mit 800 Holz sorgte Achim Druf für das beste Ergebnis, es folgten seine Teamkollegen Günter Kreuels (748 Holz), Danilo Siebert (741) und Willibert Kreuels (727). Am 2. Februar (12. und drittletzter Spieltag) ist der ESV Grevenbroich Gastgeber des ESV Aachen RE/Knickertsberg II.