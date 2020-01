Radsport : Nils Schomber fährt künftig für rad-net Rose Team

Neuss Der Name ist nicht neu in der Radszene: Nils Schomber, Olympiahoffnung aus Neuss für den deutschen Bahnvierer, wird in der neuen Saison wieder im rad-net Rose Team an den Start gehen. So hieß seine Mannschaft schon einmal, bevor sie wegen eines Sponsorwechsels in Heizomat rad-net.de umbenannt wurde.

