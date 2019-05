Eliud Kipchoge plant zweiten Versuch : Marathon unter zwei Stunden

Berlin Marathon-Weltrekordler Eliud Kipchoge verzichtet im Herbst auf einen Start beim Berlin-Marathon und will dafür bei einem weiteren Lauf unter Labor-Bedingungen erstmals unter der Zwei-Stunden-Grenze bleiben.

Aufgrund von ständig wechselnden Tempomachern war die Zeit vom Leichtathletik-Weltverband nicht offiziell anerkannt worden. Kipchoge wird von daher nicht beim Berlin-Marathon am 29. September starten. Dort hatte er im vergangenen Jahr den Weltrekord auf 2:01:39 Stunden verbessert. Im nächsten Jahr will der Kenianer bei den Olympischen Spielen in Tokio zum zweiten Mal in Folge Gold gewinnen.