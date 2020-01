Fußball : Schiedsrichter ermitteln ihre Hallenmeister

Dormagen Mit dem Spiel zwischen den Mannschaften der Kreise Kleve/Geldern und Essen beginnt am heutigen Samstag um 10 Uhr das 32. Schiedsrichter-Hallenmasters des Fußballverbandes Niederrhein im TSV-Bayer-Sportcenter in Dormagen.

Unparteiische aus allen 13 Kreisen des Fußballverbandes treten dabei gegeneinander an. Zweites Spiel ist um 10.14 Uhr die Partie zwischen Solingen und Moers – alle vier Kreise gehören der Vorrundengruppe A an, in der außerdem noch die Kreise Rees/Bocholt, Kempen/Krefeld und Remscheid einsortiert wurden. Die Gastgeber aus dem Fußballkreis Grevenbroich/Neuss eröffnen dann um 10.28 Uhr den Reigen der Spiele in der Vorrundengruppe B, sie treffen zum Auftakt auf den Kreis Duisburg/Mülheim/Dinslaken. Weitere Mannschaften in der Gruppe B sind Titelverteidiger Oberhausen/Bottrop sowie die Kreise Mönchengladbach/Viersen, Düsseldorf und Wuppertal/Niederberg. Die Vorrundenspiele am Samstag dauern bis 17 Uhr, am Sonntag geht es ab 10 Uhr weiter. Die Endrunde startet um 12.30 Uhr, das Finale ist für 15.58 Uhr, die Siegerehrung mit Übergabe des Gerd-Hennig-Pokals für 16.30 Uhr angesetzt.