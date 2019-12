Eishockey : Eishockey: Erst Ratingen, dann gegen Lüttich

Neuss Vor acht Wochen holte der Neusser EV in Ratingen seinen bisher einzigen Punkt in der Eishockey-Regionalliga – trotz ansteigender Form und einer Reihe von guten Spielen. Am Freitagabend soll es nun bei den Ice Aliens etwas mehr werden, vielleicht sogar der erste Sieg.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von K.K.

Am Sonntag gastiert im Rahmen des Inter-Regio-Cups mit den Lütticher Bulldogs der dritte belgische Konkurrent in Neuss.

Die Ratinger Aliens haben unter dem langjährigen Neusser Trainer Andrej Fuchs in der Regionalliga bisher zwar auch keine Bäume ausgerissen, aber mit vier Siegen immerhin einen Vorsprung von neun Punkten auf den alten Rivalen NEV herausgearbeitet. Da die Neusser sich inzwischen auch im Verwerten von Torchancen verbessert haben, geht Trainer Daniel Benske mit seinem Team optimistisch ins Rennen. Die zuletzt wegen Verletzungen fehlenden Stammtorwart Ken Passmann sowie Stürmer Torben Beeg, sind wieder mit von der Partie.