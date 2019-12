Skaterhockey : Eagles-Nachwuchs greift gleichfalls nach dem Titel

Bei der DM-Endrunde in Krefeld dabei: die Jugendmannschaft der Crash Eagles Kaarst. Foto: CEK. Foto: CEK

Kaarst Die Deutschen Jugendmeisterschaften im Skaterhockey werden am Wochenende in der Krefelder Horkesgath-Halle ausgetragen.

Ein Gutes hat die Skaterhockey-Saison aus Sicht der Crash Eagles: Der Weg zu den Finalspielorten der Deutsche Meisterschaften ist nicht allzu lang. Die Jugendmannschaft könnte zur Endrunde notfalls auch zu Fuß gehen, denn die Deutschen U16-Meisterschaften werden am Samstag und Sonntag (Beginn jeweils 9 Uhr) in der Horkesgath-Halle in Krefeld ausgetragen – und von dort bis zur Kaarster Stadtparkhalle sind es gerade mal 20 Kilometer.