Handball : „Interaktiv“ ist alleiniger Spitzenreiter

Ratingen Verfolger TV Korschenbroich verliert deutlich beim Regionalliga-Dritten TV Aldekerk und hat nun zwei Punkte Rückstand auf den Tabellenführer.

„Interaktiv Handball“ hat den ersten von fünf Schritten zum Regionalliga-Titel erfolgreich gemacht. Am Mittwochabend setzte sich die Mannschaft von Ace Jonovski im Nachholspiel gegen den BTB Aachen in der Sporthalle an der Gothaer Straße mit 25:17 (13:6) durch. Dabei hatten die Gäste nie eine reelle Siegchance, denn die Ratinger dominierten vom Anpfiff an das Geschehen auf dem Feld.