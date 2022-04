Eishockey, Regionalliga : Ice Aliens haben 60 Prozent ihres Kaders beisammen

Ratingen Die Ratinger Ice Aliens basteln weiter am Kader für die neue Saison der Eishockey-Regionalliga. Verlängert hat in Benjamin Hanke der beste Scorer und echte Ratinger Junge, zudem ist man sich mit Luc Mansfeld einig.

Der Kader der Ratinger Ice Aliens für die neue Saison in der Eishockey-Regionalliga wächst weiter: Mit Luc Mansfeld (22 Jahre) verpflichten die Ice Aliens einen erfahrenen Verteidiger, der bereits in der vergangenen Saison die Defensive verstärkte. Mansfeld kam im Dezember 2021 vom Oberligisten aus Krefeld an den Sandbach und absolvierte 14 Spiele, bevor er sich im Play-off-Halbfinale gegen die Füchse Duisburg verletzte und die Saison vorzeitig beenden musste.