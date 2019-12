Skaterhockey : Tanja Dietrich macht die Eagles fit fürs zweite Finalspiel

Kaarst Dass Titelverteidiger Kaarst mit vollem Kader ins Rückspiel um die Deutsche Skaterhockey-Meisterschaft geht, liegt auch an der medizinischen Betreuung.

Denn dass der Titelverteidiger am Samstag in Bestbesetzung in das zweite Finalspiel beim SHC Rockets Essen (18 Uhr, Helmut-Rahn-Sportanlage an der Raumerstraße) gehen kann, hat er auch Physiotherapeutin Tanja Dietrich zu verdanken. Sie „hatte unter der Woche ordentlich zu tun,“ sagt Trainer Georg Otten im Rückblick auf das Hinspiel, das seine Schützlinge nach 1:4-Rückstand mit 8:5 für sich entschieden. „Hintenraus hatten die Eagles den längeren Atem und gewannen verdient Spiel eins der Playoff-Serie,“ sparen die Rockets auf ihrer Facebook-Seite nicht mit Lob für den Kontrahenten. Was sie mit Sicherheit aber nicht daran hindern wird, am Samstag voll zur Sache zu gehen, denn für sie ist die Partie die letzte Chance auf den Titel – nur mit einem Sieg können sie ein Entscheidungsspiel erzwingen, das dann am Sonntag, 8. Dezember, um 18.30 Uhr in der Kaarster Stadtparkhalle angepfiffen würde.