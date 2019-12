Ringen : Tür zur Bundesliga steht offen für die Neusser Ringer

Neuss (-vk) Noch drei Kämpfe trennen die Ringer des KSK Konkordia Neuss vom Aufstieg in die Bundesliga, den sie sich zum Ziel gesetzt haben: Am Freitag (20 Uhr) beim AC Mülheim in Köln und am Samstag (14., 19.30 Uhr) zuhause gegen den KSV Landgraaf endet die Play-off-Runde, im Finale am 21. Dezember in Bonn-Duisdorf wartet aller Voraussicht nach der KSV Witten II, der das Spitzenduell in Westfalen mit 16:15 beim TV Essen-Dellwig für sich entschied und nun vierPunkte Vorsprung hat.

