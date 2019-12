Schwimmen : Philip Lücker feiert im Stadtbad sein Comeback

Neuss Er galt mal als größtes Neusser Schwimmtalent nach Thomas Rupprath, dann warfen Krankheiten und Verletzungen Philip Lücker zurück. Frustriert hängte er die Badehose an den Nagel. Jetzt hat er sie wieder hervorgeholt, trainiert wieder im Stadtbad und feiert dort am Wochenende sein Comeback.

Schauplatz ist das 44. „Internationale Rheinland-Schwimmfest“ seines vereins, das am Samstag und Sonntag (jeweils ab 10 Uhr) Schwimmer aus 26 Vereinen anlockt, die für insgesamt 2100 Meldungen sorgen – den Löwenanteil stellt die SG Neuss mit 700, gefolgt vom SV Hagen und dem Duisburger Schwimmteam. „Wir haben mit Bielany Warszawa sogar einen Klub aus Polen dabei,“ freut sich NSV-Chef Siegfried Willecke über internationale Beteiligung aus vier Nationen.

Das Augenmerk des Neusser Schwimmvereins liegt neben dem Comeback von Philip Lücker und dem neuen Vorzeige-Schwimmer Aaron Schmidt auf der zwölfjährigen Mariia Mukhovata, die vor einer Woche bei den Meisterschaften in ihrer ukraiinischen Heimat über 50 Meter Schmetterling in 30,31 Sekunden Platz drei in der Altersgruppe 2006/07 belegte und dabei alle Konkurrentinnen aus ihren Jahrgang (2007) hinter sich ließ.