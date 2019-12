Handball : Werbung bei den Neubürgern

„Das Kollektiv“ des TV Korschenbroich spielt in den Überlegungen von Trainer Dirk Wolf eine gewichtige Rolle. Foto: M. Jäger. Foto: Michael Jäger

Korschenbroich Handball-Regionalligist TV Korschenbroich erwartet am Freitag TV Aldekerk.

Da hat sich der TV Korschenbroich gleich zweifach selber unter Druck gesetzt. Zum einen durch die 23:27-Niederlage bei BTB Aachen und den damit verbundenen Verlust der Tabellenspitze in der Handball-Regionalliga Nordrhein.

Zum anderen durch eine Marketingaktion. Denn zum Meisterschaftsspiel am heutigen Freitagabend gegen den TV Aldekerk (Anwurf um 20 Uhr) gibt es eine Rabattaktion für alle Bewohner des Neubaugebietes „Niersaue“, die für zehn Euro eine Familienkarte erwerben können, die zwei Erwachsenen und zwei Kindern Eintritt in die Waldsporthalle gewährt. Und wer will sich Neubürgern gegenüber schon von seiner schlechten Seite zeigen?

Auch ohne diesen zusätzlichen Ansporn hat es die Partie in sich: Erstens treffen die Korschenbroicher in Torhüter Benedikt Köß und Spielmacher Julian Mumme auf zwei alte Bekannte, die jetzt das Trikot des TV Aldekerk tragen. Zweitens kommen die Gäste mit nur zwei Zählern Rückstand und der Empfehlung angereist, die jüngsten fünf Spiele in Serie nicht verloren zu haben. Allerdings waren da auch Unentschieden bei Aufsteiger HG Remscheid und zuletzt im Heimspiel gegen den TV Jahn Wahn dabei. „Köln oder auch Remscheid sind Mannschaften, die uns von ihrer Spielart her nicht unbedingt liegen,“ sagt Trainer Nils Wallrath, „in Korschenbroich bin ich recht zuversichtlich, dass sich meine Mannschaft von einer ganz anderen Seite präsentieren wird.“