Tennis : Maurice Szpydowski ist TVM-Hallenmeister

Dormagen Im Finale lässt er Volker Roeder keine Chance.

(NGZ) Der neue Hallemeister des Tennisverband Mittelrhein in der Klasse Herren 45 kommt dieses Jahr vom TC Bayer Dormagen. Maurice Szpydowski setzte sich in allen Vorrundenbegegnungen souverän durch und wurde erstmals im Halbfinale stark gefordert. Doch nach einem denkbar knappen Sieg im Champions-Tiebreak (10:8) ließ er seinen Finalgegner Volker Roeder (Dürener TV) nicht den Hauch einer Chance und sicherte sich mit 6:2 und 6:4 den Meistertitel in der Herrenklasse. Einen Dormagener Vizemeister gab es bei den Herren 30: Daniel Sachs traf als topgesetzter Spieler im Finale auf Philipp Born vom Kölner THC RW, musste jedoch nach verlorenem ersten Satz im zweiten Durchgang beim Stande von 3:6 wegen einer Armverletzung aufgeben.