Voltigieren : CHIO in Aachen startet am Freitag mit Voltigieren

Janika Derks startet gleich zwei Mal beim CHIO in Aachen. Foto: © Daniel Kaiser/Daniel Kaiser

Neuss Sie sind längst mehr als nur das „Vorprogramm“ zum richtigen CHIO, dem weltgrößten Fest des Pferdesports in der Aachener Soers, das am Freitag mit den Voltigier-Wettbewerben beginnt. Schließlich ist die 5000 Zuschauern Platz bietende Albert-Vahle-Halle an den Tagen der Entscheidungen stets ausverkauft.

Und der erlauchte Kreis der Teilnehmer ist auf eine schmale Elite des Voltigierens beschränkt. Um so erstaunlicher (und erfreulicher), dass der RSV Grimlinghausen gleich mit einem Trio beim CHIO vertreten ist. Den Auftakt machen am Freitagmorgen (Beginn 10 Uhr) Janika Derks und Pauline Riedl mit dem Pflichtprogramm im Damen-Einzel. Ab15.15 Uhr geht es für das Duo – Riedl führt die Weltrangliste an, Derks startet nach einer Verletzungspause im Anschluss an ihren Sieg beim Weltcup-Finale ihr Comeback – mit dem Technikprogramm weiter.