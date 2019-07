Handball : Zwei Dormagener im WM-Aufgebot

Bei der Junioren-WM dabei: Eloy Morante Maldonado. Foto: Heinz J. Zaunbrecher

Während sich seine Teamkollegen vom TSV Bayer Dormagen unter Trainer Dusko Bilanovic seit Anfang der Woche auf ihre zweite Saison nach dem Wiederaufstieg in die 2. Handball-Bundesliga vorbereiten, die am 24. August mit einem Heimspiel gegen den EHV Aue startet, heißt es für Eloy Morante Maldonado Koffer packen: Der 21-Jährige wurde von Nachwuchs-Bundestrainer Martin Heuberger ins endgültige Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft für die U21-Weltmeisterschaften in Spanien berufen.

