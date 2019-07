Leichtathletik : Brune läuft in Bestzeit auf Rang sieben

Maxine Brune wird DM-Siebte über 800 Meter. Foto: TSV Bayer Dormagen

Wer bei einer Deutschen Meisterschaft persönliche Bestzeit läuft, hat in seiner Saison- und Trainingsplanung offensichtlich alles richtig gemacht. Maxine Brune gelang dieses Kunststück am Wochenende bei den Deutschen U16-Meisterschaften in Bremen, wo die 15 Jahre alte Mittelstrecklerin des TSV Bayer Dormagen über 800 Meter mit neuem Hausrekord von 2:18,47 Minuten den siebten Platz belegte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ebenfalls Bestzeit lief Maurice Schwitalla, der über 300 Meter in 37,88 Sekunden Elfter wurde. Für die anderen Schützlinge von Trainerin Yvonne Schmitz – Johanna Helmrich über 3000 Meter, Kemi Körsgen im Dreisprung und Isabell Güsgen im Weitsprung – stand bei ihrer ersten DM-Teilnahme das Sammeln von Erfahrung im Vordergrund. Die 4x100-Meterstaffel mit Paulina Majer, Isabell Güsgen, Maxine Brune und Kemi Körsgen scheiterte verletzungsbedingt am Einzug ins Finale.