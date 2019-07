Minigolf : Dormagener Mini-Golfer sind die besten

Die Minigolfer des MGC Dormagen-Brechten hatten bei der Deutschen Meisterschaft in Witten allen Grund zum Jubeln. Foto: MGC

Dormagen Die Herren des MGC Dormagen-Brechten werden Deutscher Mannschaftsmeister, Damen kehren mit Silber aus Witten zurück.

Elf Jahre mussten die Mini-Golfer des MGC Dormagen-Brechten auf einen Deutschen Meistertitel bei den Herren warten, am Wochenende bei der Finalrunde in Witten-Herbede schlugen sie erneut zu. Gold für das Herrenteam, Silber für die erst im letzten Durchgang vom 1. MGC Mainz geschlagenen Damen bedeuteten eine fast optimale Ausbeute für den 2008 gegründeten Fusionsklub.

„Das zeigt, was harte Arbeit und gutes Training bewirken kann,“ sagt Sebastian Heine, der sich um die Öffentlichkeitsarbeit des MGC kümmert und selbst in Witten zu den besten gehörte: Seine 193 Punkte waren das zweitbeste Ergebnis aller Spieler im Teamwettbewerb hinter dem um einen Schlag besseren Mainzer Reto Sommer. Und im „Strokeplay“, der Einzelwertung der Herren, wurde er mit vier Punkten Vorsprung vor Alexander Geist (BSG Hardenberg-Pötter) zum zweiten Mal nach 2017 Deutscher Meister. Lohn der Anstrengung: Heine wurde von Bundestrainer Miachel Koziol ebenso wie seine Vereinskollegen Robin Hettrich, Anne Bollrich und Vanessa Peuker in den vorläufigen Kader für die Weltmeisterschaften berufen, die im Oktober im chinesischen Zhouzhuang ausgetragen werden. Peuker wurde im Strokeplay der Damen Zweite mit drei Punkten Rückstand auf die Mainzerin Stefanie Blendermann, Anne Bollrich und Susanne Bremicker folgten auf den Plätzen fünf und sechs. Bremicker verteidigte außerdem im Matchplay-Wettbewerb ihren Bronzerang aus dem Vorjahr. Bei den Herren schafften noch Sebastian Kube (9.) und Patrick Bothmann (11.) den Einzug ins Strokeplay-Finale.