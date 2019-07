Rudern : Höffgen und Spanke beim letzten Test vor Ruder-WM

Neuss Theoretisch hätten Alexandra Höffgen und Vera Spanke mit dem Boot zum dritten und letzten Ruder-Weltcup der Saison fahren können, denn der wird von Freitag bis Sonntag im rund 260 Stromkilometer rheinabwärts von Neuss gelegenen Rotterdam ausgetragen.

Der Weltcup auf dem Willem Alexander Baan International Regatta Course, kombiniert mit der traditionellen Holland Beker Regatta, gilt als letzter ernsthafter Test vor den Ruder-Weltmeisterschaften im österreichischen Linz (25. August bis 1. September), die wiederum erste und wichtigste Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio sind. Entsprechend stark und illuster ist die Besetzung, 42 Nationen sind in Rotterdam am Start, darunter 78 Teilnehmer des Deutschen Ruderverbandes. Entsprechend stark und zahlreich ist auch die Besetzung in den einzelnen Rennen.