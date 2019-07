Handball : TVK startet in die Vorbereitung

Korschenbroich Auf den Handball-Regionalligisten wartet am Samstag schon das erste Testspiel.

Am Samstag (13.) steht für den TV Korschenbroich bereitsv das erste Testspiel der noch ganz jungen Saison auf dem Plan: Um 17 Uhr ist der Nordrhein-Regionalligist dann beim Verbandsligisten SV Neukirchen zu Gast. Deshalb hat Trainer Dirk Wolf die zweite Spielzeit unter seiner Regie in der Waldsporthalle auch schon früh eingeläutet – am Montag war Trainingsbeginn mit einer Kraft- und Fitnesseinheit.

Darauf wird auch der Schwerpunkt seiner Arbeit, unterstützt vom neuen Athletiktrainer Sascha Wistuba, in den ersten vier Wochen der Vorbereitung liegen. Sie endet mit dem eigenen Hand.Ball.Herz-Club-Turnier am 3. August, zu dem Titelverteidiger Limburg Lions (Niederlande), Achilles Bocholt (Belgien) und Zweitliga-Absteiger Rhein Vikings in die Waldsporthalle kommen. Danach legen die Korschenbroicher eine Woche Pause ein, ehe der Feinschliff für die am 13. September (20 Uhr) mit einem Heimspiel gegen Aufsteiger HC Weiden startende Saison beginnt.