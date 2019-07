Fußball : Landesliga startet mit „englischer Woche“

Rhein-Kreis Mit einer „englischen Woche“, also drei Meisterschaftsspielen innerhalb von acht Tagen, startet die Fußball-Landesliga in die neue Saison. Zum Auftakt am 11. August (15 Uhr) erwartet der SC Kapellen den ASV Süchteln, die Holzheimer SG reist zum VfL Rhede.

