Leichtathletik : DJK Novesia beendete ihre große Tour mit einem Lächeln

Rhein-Kreis Die Geherinnen der DJK Novesia überzeugen beim Geher-Cup in Potsdam auch die Bundesnachwuchstrainerin Manja Berger. Regen beendet Kila-Fest in Süchteln.

Bei sonnigem Wetter stellten die DJK-Mädels unter den Augen der Bundesnachwuchstrainerin Manja Berger vom Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) persönliche Bestzeiten über die Distanz von zwei Kilometern auf: Bei ihrem ersten Wettkampf in der Fremde belegte Greta Schulze Wehninck in 11:44 Minuten auf Anhieb Platz vier, ihr folgte Vereinskollegin Kalinda Achazi in 11:45 Minuten. Den Sieg holte sich Alva Reindl vom Moerser TV in 11:16 Minuten. Zusammen mit Sigrun Jindra brachten sie für die DJK Novesia in der gemeinsamen Wertung der Altersklassen U14 und U16 zudem den Mannschaftstitel ein. Der Lohn: Greta Schulze Wehninck und Kalinda Achazi wurden von Manja Berger ebenso wie Alva Reindl zu einem Lehrgang ins Trainingszentrum Kienbaum eingeladen. Für den Leichtathletik-Verband Nordrhein (LVN) gab es in Potsdam noch den Titel von Luis Fiedler (VfL Engelskirchen), der seine Wettkampfsaison in 25:02 Minuten mit Platz eins über fünf Kilometer beendete.