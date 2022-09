Alles für den Nachwuchs : Siebtes Leichtathletik-Kindersportfest der TG Neuss

Neuss Im Jahnstadion ist am Samstag ab 11 Uhr unter anderem der Nachwuchs der DJK Novesia, SG Neukirchen/Hülchrath und des TK Grevenbroich am Start.

(sit) Auch wenn’s schwerfällt, wegen der mit dem Corona-Virus verbundenen Gefahren und den daraus resultierenden Hygiene-Konzepten ist auch bei der TG Neuss oft genug Verzicht das Gebot der Stunde. „Sehr zum Leidwesen der Kinder“, sagt Vereinssprecher Ingo Sonnenberg. „Umso mehr freut es uns, dass am Samstag ab 11 Uhr nach zweijähriger Pause das siebte Leichtathletik-Kindersportfest im Jahnstadion stattfinden kann.“

Sechs Mannschaften, unter anderem von der DJK Novesia, SG Neukirchen/Hülchrath, des TK Grevenbroich und dem OSC 04 Rheinhausen, haben zugesagt. „Wir startet mit drei Teams“, so Sigrid Dederichs für die Leichtathletik-Abteilung der Turngemeinde, „die nach dem Restart in 2022 einen sehr guten Zuwachs an Mitgliedern bekommen hat“, ergänzt Sonnenberg.