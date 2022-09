Bundesliga : Deutscher Meister startet mit Sieg in Floorball-Saison

Holzbüttgen Mit 8:6 wusste sich die DJK Holzbüttgen im ersten Pflichtspiel unter dem neuen Trainer Niko Ollilainen bei den Floor Fighters aus Chemnitz zu behaupten.

Niko Ollilainen, der den Trainerposten in Kaarst erst diesen Sommer übernommen hatte, sah – vor allem im Hinblick auf das Topspiel am Sonntag (16 Uhr) in heimischer Stadtparkhalle gegen den UHC Weißenfels – trotzdem noch Verbesserungspotential: „Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden, aber wir müssen noch viel an unserem Spiel arbeiten. Ich bin froh, wie wir die letzten zehn Minuten gespielt haben. Ich möchte, dass wir cleverer mit dem Ball umgehen, damit wir das Spiel kontrollieren können.“ Treffer von Janos Bröker (1:0/1.), Nils Hofferbert (2:1/9., 6:4/43.), Jannik Heinen (3:2/17.), Niklas Bröker (4:2/27.) und Petri Hiltunen (5:4/40., 7:6/58.) sorgten zwar dafür, dass die Gäste stets in Vorlagen gingen, doch erst mit Niklas Brökers Tor zum 8:6 zwölf Sekunden vor Schluss war der Sieg sicher.