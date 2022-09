Special Olympics Landesspiele : Starke Premiere für inklusive Handballer aus Neuss

Rhein-Kreis Erst seit Juni gibt es das Handball-Team Tandem Neuss, doch bei den Special Olympics Landesspielen in Bonn holte es gleich den Turniersieg. Auch für die anderen Teilnehmer aus dem Rhein-Kreis gab es viele erfreuliche Ergebnisse.

Die NRW-Landesspiele von Special Olympics in Bonn begeisterten Athleten, Trainer und Zuschauer durch zahlreiche Highlights und besondere Erlebnisse. Die 91 Sportler aus dem Rhein-Kreis Neuss hatten daran einen großen Anteil. Viele kleine und große Momente der Neusser Teilnehmer sind ein Beleg für „rundum gelungene Landesspiele“, wie Thomas Gindra aus dem Organisationsteam resümierte.

Im Tischtennis schafften es die Athletinnen Steffi Stockmann und Beate Heydorn von den Gemeinnützigen Werkstätten Neuss (GWN) in der höchsten Leistungsklasse bis ins Endspiel. Dort lieferten sie sich ein hochklassiges und spannendes Duell und zogen damit die Zuschauer in ihren Bann. Am Ende gewann sie trotz eines Durchhängers im Entscheidungssatz den Titel. „Ich bin happy, dass ich das Ruder noch rumreißen konnte“, sagte sie.