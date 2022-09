Fußball, Landesliga : SC Reusrath verliert und wartet auf sein erstes Saisontor

Langenfeld Der Fußball-Landesligist SC RFeusrath muss sich dem neuen Spitzenreiter aus Mintard mit 0:3 beugen. Das Trainerteam bemängelt nach dem dritten Heimspiel in Serie fehlende Entschlossenheit beim derzeitigen Drittletzten.

Zehn Minuten später hatten die Gäste mehr Glück, als ein Kopfball von Eschen nach einem Freistoß unhaltbar für SCR-Torwart Maurice Okicic im Tor landete – 0:1 (11.). In der Folgezeit verrichtete die kompakte SCR-Defensive sehr gute Arbeit gegen die offensivstarken Gäste. In der 39. Minute wehrte Okicic einen Schuss stark ab, bevor er zwei Minuten später gegen einen Fernschuss von Yamakami machtlos war – 0:2 (41.). „Die Gäste machen nur das Nötigste und führen aufgrund von zwei individuellen Fehlern. Uns fehlen der Zugriff und die nötige Entschlossenheit“, fand SCR-Teammanager Marcel Pollet zur Pause.

In der zweiten Halbzeit verstärkte der SCR seine Bemühungen. Moritz Kaufmann setzte sich gekonnt gegen die Mintarder Abwehr durch und hatte Pech, dass sein Schuss nur am Pfosten landete (56.). Nachdem Fabian Steinhäuser seinen Gegenspieler gefoult hatte, verwandelte Mandel den Elfmeter sicher – 0:3 (74.). „Aktuell sieht es ziemlich düster und enttäuschend aus, aber wir dürfen die Köpfe nicht in den Sand stecken. In der Defensive und Offensive fehlt die nötige Entschlossenheit, sodass Situationen gegen uns entstehen, die nicht passieren dürfen“, erklärte SCR-Coach Ralf Dietrich, der mit dem Trainerteam auf die nötige Sicherheit innerhalb der verjüngten Truppe hofft: „Wir warten im noch auf unser erstes Saisontor, das möglicherweise wieder Glück und Selbstvertrauen zurückbringt. Ansonsten wird der Druck zunehmende größer.“