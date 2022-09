Leichtathletik : DM-Titel für Dormagenerinnen

Dormagen Der weibliche Nachwuchs vom Höhenberg hatte großen Anteil an Platz eins des U20-Teams der LAV Bayer Uerdingen bei den nationalen Titelkämpfen in Hamburg.

Das weibliche U16-Team der LAV Bayer Uerdingen/Dormagen bestätigte in Hamburg sein Qualifikationsergebnis und belegte den siebten Rang. Beste Leistungen aus Dormagener Sicht waren die persönliche Bestzeit von Lara Savu über 80 Meter Hürden in 12,41 Sekunden, die erneut starken 800 Meter von Sara Christmann in 2:26,37 Minuten und die 4x100m-Staffel mit Lea Verhaag, Marta Kersgen, Sara Christmann und Lara Savu in 51,85 Sekunden.