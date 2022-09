Fußball-Landesliga : HSG schnuppert am Heimsieg

Schwerstarbeit zu verrichten hatten Kapitän Pascal „Calli“ Schneider (l.) und Baran Bal (r.) mit der Holzheimer SG beim 2:2-Unentschieden gegen Ionas-Apostolos Frantzozas mit der individuell starken SG Unterrath. Foto: Andreas Woitschützke

Rhein-Kreis Die zweite Niederlage in Folge für den SC Kapellen in der Fußball-Landesliga. Nach dem Derby gegen Holzheim (1:2) geht auch das schwere Auswärtsspiel beim 1. FC Viersen mit 0:2 verloren.

In den Minuten nach dem 2:2-Unentschieden (Halbzeit 2:1) gegen die topbesetzte SG Unterrath wusste der als Trainer beim Fußball-Landesligisten Holzheimer SG beschäftigte Hamid Derakhshan noch nicht so recht, was er mit dem Ergebnis anfangen sollte: „Eigentlich wäre das ganz okay, aber wenn du zweimal führst und mehr klare Torchancen hast ...“ Paul Wolf (12.) und Yannick Joosten (27.) brachten die Gastgeber nach vorne, Zissis Alexandris (24.) und Khalid Al-Bazaz (70.) schlugen für Unterrath zurück.

Derakhshan hatte die Startformation der beiden ersten Saisonspiele nur geringfügig verändert. Im Vergleich zum 2:1-Derbysieg vor einer Woche in Kapellen gab es lediglich eine Umstellung: Der erfahrene Tom Nilgen ersetzte den jungen Yakup Akbulut (20). Die Gäste, in deren erster Elf mit Ausnahme von Daniel Becker nur Kicker standen, die auf Einsätze in der Regional- oder Oberliga zurückblicken können, setzten den Hausherren schwer zu. „Das war ein sehr, sehr guter Gegner“, sagte der HSG-Coach, der vor allem mit Blick auf die „zwei, drei Weltklasse-Paraden“ von SG-Keeper Jawad Bouhraou resümierte: „An einem guten Tag, gewinnst du dieses Spiel, aber an einem schlechten Tag kannst du es auch verlieren.“

Info Am Mittwoch geht es im Niederrheinpokal weiter 1. Runde Zum Auftakt des Niederrheinpokals hatte sich der SC Kapellen im heimischen Jupp-Breuer-Stadion mit 2:1 gegen den Oberligisten FSV Duisburg behauptet. 2. Runde Auch in der zweiten Runde geht es gegen einen Oberligisten: Am Mittwoch kommt Ratingen 04/19 nach Kapellen. Anstoß ist um 19.30 Uhr.