Skaterhockey : Niederlage bei den Patriots ärgert die Crash Eagles sehr

Kaarst Bis zur 50. Minute liegen die Kaarster in Assenheim mit 5:2 vorne. Doch dann sorgt eine unglückliche Szene für die Wende und das Match geht noch verloren.

Ihm mochte sich nämlich nicht zu erschließen, warum in der 50. Minute nicht nur Tobias Etzel, „der ziemlich rigoros in unseren Goalie Richard Steffen bretterte“, für fünf Minuten auf die Strafbank musste, sondern auch die Kaarster Guskov und Riller. Das brachte die Gäste dermaßen aus dem Tritt, dass sie in den letzten zehn Spielminuten ihren klaren 5:2-Vorsprung noch aus der Hand gaben. Otten war nur froh, dass sich die ebenfalls bedrohten Düsseldorf Rams und Duisburg Ducks, nun erster Gegner in den Play-offs, aus eigener Kraft retteten.